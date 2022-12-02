ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصىأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات العدو الصهيوني على أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، القول: إن نحو ستين ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، وداخل أراضي عام 1948، والضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية: إن قوات العدو الصهيوني انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.

وأضافت المصادر: إن قوات العدو أوقفت مركبات المقدسيين ودققت ببطاقاتهم الشخصية بمنطقة عين سلوان في سلوان جنوب المسجد الأقصى، ونصبت حاجزا وفتشت مركبات المقدسيين قرب التلة الفرنسية بالقدس المحتلة.

وكان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات وتأكيدا على إسلامية الحرم القدسي الشريف.