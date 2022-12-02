جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة -حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الجمعة- أن التطبيق يهدف لتسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة، وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، مؤكدة أن التطبيق يشمل القادمين من بريطانيا وتونس والكويت وبنجلاديش وماليزيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحج السعودية: تفعيل اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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