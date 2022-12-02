إينى: لا يمكن تغطية احتياجات أوروبا من الطاقة بالمصادر المتجددة فقط

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس شركة إينى الإيطالية، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن لأوروبا تغطية احتياجاتها من الطاقة بالاعتماد على المصادر المتجددة فقط، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وتواجه القارة الأوروبية عجزًا صارخًا فى الطاقة بعد توقف الإمدادات الروسية من الغاز الطبيعى إلى دول القارة العجوز، ردًا على العقوبا الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى تداعيات خطيرة فى قطاعى الغاز الطبيعى والكهرباء.

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