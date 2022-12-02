نائب الأمين العام السابق للناتو: يجب إمداد أوكرانيا بصواريخ «أتاكمز»

وقال فيرشبو، وهو أيضا سفير أمريكى سابق لدى روسيا، فى تصريحات لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة: "أعتقد أن الوقت قد حان بالنسبة للولايات المتحدة لمراجعة بعض القرارات بشأن توفير أنواع معينة من الأسلحة لأوكرانيا والتى يمكن أن تحد من قدرة روسيا على استخدام الأراضى القريبة من خط المواجهة، بما فى ذلك شبه جزيرة القرم، لضرب البنية التحتية دون خوف من الانتقام".
وأضاف أن صواريخ أتاكمز ستكون قادرة على الحد من القوة النارية الروسية المستخدمة لضرب منشآت البنية التحتية للطاقة فى جميع أنحاء أوكرانيا. وشدد فيرشبو أيضا على أن الغرب يجب أن يساعد أوكرانيا فى الحفاظ على المبادرة، وكذلك الاستمرار فى الضغط على روسيا، حتى لا تسمح لقواتها بأخذ قسط من الراحة واستعادة قوتها وإعادة تسليحها.
ووفقا له، فعلى الرغم من رأى الخبراء على نطاق واسع بأن الشتاء عادة ما يؤدى إلى توقف معين فى الأعمال القتالية، لا يمكن السماح بذلك فى الوضع الحالى فى أوكرانيا.
وشدد على أن "الإبقاء على الضغط العسكرى [على روسيا] مع تحقيق النصر لابد أن يكون هدفا واضحا...يجب أن يكون الهدف انتصار أوكرانيا".
كما أعرب عن رأيه بأن الولايات المتحدة ودول أخرى تدرس فى الوقت نفسه فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية هجماتها الوحشية على البنية التحتية المدنية فى أوكرانيا.
ويعد نظام أتاكمز هى صواريخ باليستية أرض-أرض بمدى يصل إلى 300 كم.
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