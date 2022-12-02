عاجل- إصابتان بهجوم قرب مكتب رئيس وزراء أفغانستان السابق

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد أسفر هجوم بالقرب من مكتب رئيس الوزراء الأفغانى السابق قلب الدين حكمتيار، عن إصابة اثنين.
وقال مكتب الحزب الإسلامى المرتبط برئيس الوزراء الأفغانى السابق قلب الدين حكمتيار، رئيس وزراء أفغانستان السابق، إن شخصين أصيبا فى هجوم فى العاصمة الأفغانية كابول، بالقرب من المكتب، لكنه طمأن إلى أن جميع القادة الكبار بخير حاليًا.
وبحسب الوكالة، فقد أسفر الحادث عن مقتل عدد من المهاجمين وإصابة عدد من الحراس.
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