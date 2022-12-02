العالم اليوم - نقص فيتامين بعينه يهدد مئات الملايين.. والمخاطر عديدة

انتم الان تتابعون خبر نقص فيتامين بعينه يهدد مئات الملايين.. والمخاطر عديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - أظهر تقرير جديد أن نقص فيتامين "B12" يهدد مئات الملايين من الأشخاص حول العالم، من دون أن يشعروا بذلك، نظرا للدور الجوهري الذي يؤديه هذا الفيتامين في صحة الأعصاب والدماغ.

وقد يؤدي نقصه إلى التعب والخمول ومشكلات في النمو.

علامة التعب التي تعد مؤشرا لنقص "فيتامين بي 12" تزداد كلما تقدم الإنسان في السن، وعادة ما يربط الأطباء تعبَ كبار السن بعدم حصولهم على كمية كافية من الفيتامينات والمعادن، وعلى رأسها "فيتامين بي 12".

وفي دراسة سابقة لكلية الطب في جامعة هارفرد، وصف الباحثون نقص فيتامين "B12" بأنه مخادعٌ وضار، فعلاقة هذا الفيتامين بالأعصاب علاقة قوية، وهو يؤثر بشكل كبير في صحة الدماغ والأعصاب والأنسجة عند كبار السن، كما أنه يساهم في تنشيط الدورة الدموية وتحفيزها.

أهمية الفيتامين وخطورة نقصه