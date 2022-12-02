العالم اليوم - مصر.. مبادرة تؤهل القيادات النسائية لـ"الاقتصاد الأخضر"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. مبادرة تؤهل القيادات النسائية لـ"الاقتصاد الأخضر" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 03:22 مساءً - يقود "منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا" مبادرة في مصر، هي الأولى من نوعها، لإطلاق حزمة برامج تدريبية لتأهيل الكوادر النسائية في المؤسسات الحكومية والشركات للمساهمة في التحول إلى "الاقتصاد الأخضر".

ويأتي هذا تنفيذا لتوصيات قمة المناخ "كوب 27" التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، نوفمبر الماضي، وأكدت على الإسراع في تطبيق "معايير الاستدامة" في كافة الأنشطة الاقتصادية.

كما يأتي لدعم الملف المصري في قمة المناخ "كوب 28" المقرر انعقادها في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تطوير خطوات التحول نحو "الاقتصاد الأخضر المستدام".

ووقع "منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا" مع معهد التخطيط القومي وشركة "دي كاربون مصر" لاستشارات التنمية المستدامة، بروتوكول تعاون تنسيقى لتنفيذ المبادرة، وإعداد البرامج وورش العمل ذات الصلة بالمرأة والتنمية المستدامة وتغير المناخ.

وأول هذه البرامج، هو دورة للكوادر النسائية بالقطاعين الحكومى والخاص للتدريب على إعداد تقاير الاستدامة وفقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI يومى 6 و7 ديسمبر بمقر معهد التخطيط القومي في القاهرة.

تحديات مصرية

وبحسب تصريحات أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، فإن "العالم يتجه بخطى متسارعة نحو الاستدامة؛ لتلافي الآثار السلبية المتوقعة من التغيرات المناخية".

وفيما يخص مصر، لفت إلى أنها "تواجه تحديات كبيرة في سعيها للتحول للأخضر، منها نقص البرامج التدريبية الخاصة بتأصيل الكثير من المفاهيم، وسبل تطبيق المعايير الخاصة بالاستدامة فى الأنشطة الاقتصادية".

واعتبر العربي أن تعاون المعهد مع "منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا" يؤكد اهتمامه بدور المرأة "كشريك إستراتيجي وعنصر وطني لا يمكن إغفاله في تحقيق مخطط التنمية المستدامة 2030، ودعم العمل المناخي".

وتتوقع الإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسسة ورئيسة المنتدى أن البرامج التدريبية في هذه المبادرة "ستساعد في إنجاز تحول الأنشطة الاقتصادية نحو الحوكمة والاستدامة، بتمكين إدارة الشركات من العمل وفقا للمعاير العالمية، وتأهيل المرأة العاملة لقيادة نشاطها الاقتصادي بحرفية".

وتضيف، أن المبادرة تتوافق مع توصيات "كوب 27"، ومن شأنها المساعدة في تحسين أداء المؤسسات من خلال فهم المخاطر والفرص المتاحة ورفع القدرة التنافسية، بجانب جذب الاستثمار التمويلي المُستدام.

الاستعداد لـ "كوب 28"

ويجهز المنتدى بالتعاون مع معهد التخطيط و"دى كاربون" لإطلاق دورات للقطاع الصناعى Life cycle Assessment، وهو برنامج متخصص فى تقييم الآثار البيئية المرتبطة بمراحل حياة المنتج، من استخراج المادة الخام، مرورا بمعالجة المواد والتصنيع والتوزيع والاستخدام والإصلاح والصيانة، إلى التخلص منها وإعادة تدويرها، بحسب دينا عبد الفتاح.

كما يجهز المنتدى لطرح دورات حول سبل تقليل البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية والتجارية للمؤسسات والمنتجات.

هدف آخر لهذه البرامج، كما تقول رئيسة المنتدى، وهو تنفيذ خطوات استباقية لدعم الملف المصري في قمة المناخ "كوب 28" المقرر انعقادها في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر تنمية القدرات الخاصة بالكوادر النسائية والمؤسسات الاقتصادية.

تمكين المرأة

فى السياق، يقول إيهاب شلبي، رئيس دي كاربون، إن "تمكين المرأة بالمهارات والمعارف اللازمة سيعزز كفاءة عملية التحول نحو نماذج أعمال أكثر استدامة، ووجود قيادات نسائية قادرة على تحديد وقياس وحوكمة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمؤسسات".

و"منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا" هو أول منصة تتأسس لإبراز وتطوير دور المرأة كشريك أساسي وفاعل في التنمية المستدامة، وتأهيلها لتولي المناصب القيادية الرفيعة.

ومن مبادراته السابقة، مبادرة زيادة تمثيل المرأة المصرية في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاستثمارية، ومبادرة "أنتى قوية لدعم المرأة ضد الممارسات الغير أخلاقية"، وصياغة وتفعيل الميثاق الأخلاقى لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة فى بيئة العمل.