بوتين لشولتس: كييف ترفض المفاوضات مع الجانب الروسى بسبب دعم أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، للمستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الجمعة، إن كييف ترفض المفاوضات مع الجانب الروسى بسبب دعم أوروبا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، فقد بحث بوتين حرب أوكرانيا مع المستشار الألمانى شولتس، هاتفيًا، اليوم الجمعة، محذرًا من الخط المدمر الذى تنتهجه الدول الغربية. كما شدد الرئيس الروسى على ضرورة إجراء تحقيق شفاف فى انفجار خط الغاز الروسى بين البلدين "نورد ستريم". وحث بوتين شولتس على إعادة النظر فى نهج ألمانيا، بخصوص ضخ الأسلحة للنظام الأوكرانى فى كييف، لافتًا إلى أن الجيش الروسى امتنع لفترة طويلة عن توجيه ضربات صاروخية ضد أهداف فى أوكرانيا، لكن هذه الضربات أصبحت الآن إجراء ورد فعل حتمى على هجمات كييف الاستفزازية ضد البنية التحتية لروسيا.

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