بريطانيا تدين العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا باجتماع منظمة الأمن

جدة - نرمين السيد - وقال بوش، فى بيان أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، "بينما نقف متحدين مع أوكرانيا، يجب ألا ننسى حالة حقوق الإنسان داخل الاتحاد الروسى وبيلاروسيا".

وتابع قائلا "إن القمع الداخلى والعدوان الخارجى وجهان لعملة واحدة عندما تفرض الدولة قبضتها على حريات شعبها، فبالتالى ستتمكن من السيطرة الخارجى.. إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية تقع فى صميم أمننا الجماعى".

وأضاف السفير البريطانى نيل بوش أن روسيا انتهكت ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية لوثيقة هلسنكى النهائية المتمثلة فى السيادة والسلامة الإقليمية وعدم استخدام القوة.

وأكد أن المملكة المتحدة تقف إلى جانب أوكرانيا وإلى جانب منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، لافتا إلى الالتزام الكامل بأسس وقيم البنية الأمنية الأوروبية، مشيرا إلى أن الغزو الروسى غير المبرر حاول بدعم من النظام البيلاروسى كسر أسس الأمن الأوروبى.

ولفت السفير البريطانى إلى أن المملكة المتحدة تقدم دعمها الكامل لشمال مقدونيا كرئيس قادم، قائلا:"نحن لسنا تحت أوهام، وستكون مهمتهم أيضا مهمة صعبة لكننا ملتزمون تماما بدعمهم".

وكان قد انتقد المندوب الروسى الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا ألكسندر لوكاشيفيتش، أمس الخميس، قرار الرئاسة البولندية لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا برفض مشاركة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء داخل المنظمة فى مدينة لودز البولندية، واصفًا القرار بـ"غير المقبول".