المستشار الألمانى يطالب بوتين بسحب القوات الروسية من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أدان المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الجمعة، استهداف روسيا للبنية التحتية فى أوكرانيا، مطالبًا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بسحب القوات الروسية من أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى أنباء عاجلة منذ قليل.





وفى اتصال هاتفى، طالب شولتس الرئيس الروسى بحل الصراع فى أوكرانيا دبلوماسيًا. ومن جانبه، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لشولتس، إن كييف ترفض المفاوضات مع الجانب الروسى بسبب دعم أوروبا، محذرًا من الخط المدمر الذى تنتهجه الدول الغربية. كما حث بوتين المستشار الألمانى على ضرورة إعادة النظر فى نهج ألمانيا، بخصوص ضخ الأسلحة للنظام الأوكرانى فى كييف، قائلاً إن الجيش الروسى امتنع لفترة طويلة عن توجيه ضربات صاروخية ضد أهداف فى أوكرانيا، لكن هذه الضربات أصبحت الآن إجراء ورد فعل حتمى على هجمات كييف الاستفزازية ضد البنية التحتية لروسيا. كما طالب الرئيس الروسى بإجراء تحقيق شفاف فى انفجار خط الغاز الروسى بين البلدين "نورد ستريم".

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