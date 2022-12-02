جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، للمستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الجمعة، على أهمية تحقيق شفاف فى انفجار خط الغاز الروسى بين البلدين "نورد ستريم"، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ووفقًا لوسائل إعلام روسية، فقد تحدث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين هاتفيًا مع المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الجمعة، بمبادرة من الجانب الألمانى، حيث حذر بوتين من الخط المدمر الذى تنتهجه الدول الغربية. كما حث بوتين المستشار الألمانى على إعادة النظر فى نهج برلين، بخصوص ضخ الأسلحة للنظام الأوكرانى فى كييف، لافتًا إلى أن الجيش الروسى امتنع لفترة طويلة عن توجيه ضربات صاروخية ضد أهداف فى أوكرانيا، إلا أن هذه الضربات أصبحت الآن إجراء ورد فعل حتمى على هجمات كييف الاستفزازية ضد البنية التحتية لروسيا، على حد وصفه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- بوتين لمستشار ألمانيا: لابد من تحقيق شفاف فى انفجار «نورد ستريم» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.