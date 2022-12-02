جدة - نرمين السيد - كما أعلنت الدفاع الروسية فى وقت سابق من اليوم، إسقاط طائرة أوكرانية فى منطقة دونيتسك، وإحالة 70 عسكريًا من الجيش الأوكرانى وكتيبة آزوف إلى محاكم دونيتسك، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
وقال مصدر أمنى فى دونيتسك، إنه "من بين المتهمين جنود من اللواء 36 مشاة البحرية، وتشكيلات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى عناصر من كتيبة آزوف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: مقتل أكثر من 60 جنديا أوكرانيا فى كورديوفكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.