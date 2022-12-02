روسيا: مقتل أكثر من 60 جنديا أوكرانيا فى كورديوفكا

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت الدفاع الروسية فى وقت سابق من اليوم، إسقاط طائرة أوكرانية فى منطقة دونيتسك، وإحالة 70 عسكريًا من الجيش الأوكرانى وكتيبة آزوف إلى محاكم دونيتسك، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.

وقال مصدر أمنى فى دونيتسك، إنه "من بين المتهمين جنود من اللواء 36 مشاة البحرية، وتشكيلات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى عناصر من كتيبة آزوف".