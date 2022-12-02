العالم اليوم - شاهد.. عمل منظومة دفاع جوي روسية على محور زابوريجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 02:12 مساءً - في إطار عمل القوات المسلحة الروسية لمواصلة تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، ولدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، كشفت القوات المسلحة الروسية عن جانب من عمل منظومة دفاع جوي على محور زابوريجيا.

وأظهر فيديو جانبا من عمل إحدى منظومة دفاع جوي روسية على محور زابوريجيا للتصدي للمسيّرات والطائرات والمروحيات وقذائف راجمات "هيمارس" الأميركية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق اليوم إن القوات الجوية الفضائية الروسية اختبرت بنجاح صاروخا جديدا لنظام دفاع جوي في ميدان اختبار الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية في ساري شاغان بكازاخستان.

وأضافت الوزارة في بيانها: "في ميدان ساري شاغان، نجح طاقم قتالي من قوات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في إجراء اختبار آخر لإطلاق صاروخ جديد لنظام دفاع صاروخي روسي".