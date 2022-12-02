العالم اليوم - الدولار قرب أدنى مستوى في 16 أسبوعا.. ومكاسب قوية لليوان

انتم الان تتابعون خبر الدولار قرب أدنى مستوى في 16 أسبوعا.. ومكاسب قوية لليوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 02:12 مساءً - استقر الدولار قرب أدنى مستوياته في 16 أسبوعا مقابل سلة من العملات الرئيسية، الجمعة، قبل بيانات رئيسية تتعلق بسوق العمل في الولايات المتحدة، فيما يتجه اليوان لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أعادت الصين تقييم عملتها في 2005.

ويتجه تركيز المستثمرين حاليا لبيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة، والمقرر نشرها الجمعة، بحثا عن مؤشرات على كيفية تأثير رفع معدلات الفائدة على سوق العمل.

تحركات الأسعار

هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى من بينها الين واليورو، بنسبة 0.1 بالمئة إلى 104.55، بعدما وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 29 يونيو عند 104.36.

وتراجع المؤشر بأكثر من 5 بالمئة الشهر الماضي وسط توقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه في ديسمبر إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة.

وفي غضون ذلك، صعد اليوان الصيني بنسبة 0.4 بالمئة أمام الدولار إلى 7.0294.

ويتجه اليوان لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أعادت الصين تقييم العملة في 2005، وفقا لبيانات رفينيتيف، مدعوما بتوقعات أن تخفف الصين سياسة "صفر كوفيد"، إلى جانب ترقب إبطاء الفيدرالي الأميركي لوتيرة رفع الفائدة.

وهبط الدولار واحدا في المئة إلى 133.98 ين، وتراجع لأدنى مستوى منذ 16 أغسطس.

وشهد اليورو تغيرا طفيفا ووصل إلى 1.0527 دولار، بعد ارتفاعه 1.1 بالمئة، الخميس.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.2260 دولار.

وسجل ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمئة، الخميس، ووصل لأعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.2311 دولار.