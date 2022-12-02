عاجل - بوتين يرفض شروط بايدن للتفاوض حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، فقد رفض الكرملين، اليوم الجمعة، شروط الرئيس الأمريكى جو بايدن لإجراء محادثات حول أوكرانيا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قائلا إن "العملية العسكرية الروسية ستستمر".
وبحسب "فرانس برس"، قال ديمترى بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، فى تصريحات للصحفيين: "ماذا قال الرئيس بايدن فى الواقع؟ قال إن المفاوضات لن تكون ممكنة إلا بعد مغادرة بوتين لأوكرانيا"، مضيفا أن موسكو "بالتأكيد" ليست مستعدة لقبول الشروط.
وأضاف متحدث الكرملين: "العملية العسكرية الخاصة مستمرة".
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، أعلن أمس الخميس، أنه ليس لديه خطط فورية للاتصال ببوتين، لكنه مستعد للتحدث مع الرئيس الروسى إذا أبدى اهتمامًا بإنهاء الحرب فى أوكرانيا، مضيفًا أنه "لن يفعل ذلك إلا بالتشاور مع حلفاء الناتو".
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