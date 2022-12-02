أمريكا تدرج 4 قادة من القاعدة وطالبان- باكستان على لائحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إدراج قادة من تنظيم القاعدة فى جنوب آسيا وطالبان الباكستانية على لائحتها للإرهابيين، وذلك فى ظل تزايد التحذيرات بشأن أفغانستان.





وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "إن هذه الخطوة تندرج فى إطار الجهود الحثيثة لضمان ألا يستخدم الإرهابيون أفغانستان منصّة للإرهاب الدولى"، مشيرا إلى مواصلة استخدام كل الأدوات ذات الصلة للوفاء بالالتزامات والتأكد من أن الإرهابيين الدوليين ليسوا قادرين على العمل مع الإفلات من العقاب فى أفغانستان. من جانبها، ذكرت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان أن القادة الأربعة مصنفون إرهابيون عالميون، ممّا يجعل القيام بمعاملات معهم جريمة إضافة إلى حظر أى أصول لديهم فى البلاد.

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