عاجل- الدفاع الروسية: إسقاط طائرة أوكرانية فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام روسية، فقد أعلن مصدر أمنى فى دونيتسك، اليوم الجمعة، إنه تم إنجاز التحقيق فى قضايا ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين من جانب 70 عسكريًا ينتمون للجيش الأوكرانى وكتيبة آزوف، لافتًا إلى أنه تمت إحالة القضايا إلى محاكم دونيتسك.

وقال المصدر الأمنى إنه "من بين المتهمين جنود من اللواء 36 مشاة البحرية، وتشكيلات أخرى من القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى عناصر من كتيبة آزوف".

وأشار إلى أنه "وفقا للمعلومات المتوفرة، ستتم المحاكمة على أراضى دونيتسك".