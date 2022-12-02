عاجل- «القاهرة الإخبارية»: حريق بميناء سامسون التركى جراء انفجار مستودع نفط

جدة - نرمين السيد - وقع حريق بميناء سامسون التركي، اليوم الجمعة، جراء انفجار مستودع نفط، حسبما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - وقع حريق بميناء سامسون التركي، اليوم الجمعة، جراء انفجار مستودع نفط، حسبما أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وبحسب مراسل "القاهرة الإخبارية"، لا توجد إصابات جراء الحريق الذى شهده ميناء سامسون التركى.

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