روسيا: تحطم طائرة مقاتلة بسبب عطل فنى شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أن طاقم الطائرة نجح فى القفز من الطائرة قبل سقوطها، دون وقوع إصابات أو أضرار، موضحًا أن الطائرة تحطمت فى غابة بالقرب من قرية أليكسيفكا، أقصى شرق روسيا.
جدير بالذكر أن الطائرة قد أقلعت خلال رحلة تدريب مخطط لها، ولم يكن على متنها ذخيرة، وتحطمت فى مكان مهجور دون حدوث أى أضرار على الأرض، جراء عطل فنى يمكن أن يكون سببا فى الحادث.
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