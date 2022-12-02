العالم اليوم - مونديال قطر.. مباريات وترتيب المجموعتين 7 و8

انتم الان تتابعون خبر مونديال قطر.. مباريات وترتيب المجموعتين 7 و8 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 01:14 مساءً - في الساعة السابعة مساء بتوقيت أبوظبي، وضمن مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثامنة، من دور المجموعات، تنطلق مباراة غانا مع أوروغواي في مباراة ثأرية للقاء الذي جمع بين المنتخبين خلال مونديال جنوب أفريقيا عندما فازت أوروغواي على غانا بفضل صد حارس مرمى الدولة اللاتينية لركلة جزاء ناجمة عن تدخل النجم سواريز عندما منع كرة غانية من دخول المرمى بيده.

في الوقت نفسه، ستنطلق مباراة بين منتخبي كوريا الجنوبية والبرتغال، التي تفيد أنباء بأن قائد منتخبها كريستيانو رونالدو قد يغيب عنها.

أما في الساعة 11 مساء بتوقيت أبوظبي، فتنطلق مباراة الكاميرون ضد البرازيل ومباراة صربيا ضد سويسرا، ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة.

مباريات الجولة الثالثة:

غانا ضد أوروغواي على استاد الجنوب ضمن مباريات المجموعة الثامنة.

كوريا الجنوبية ضد البرتغال على استاد المدينة التعليمية ضمن مباريات المجموعة الثامنة.

الكاميرون ضد البرازيل على استاد لوسيل ضمن المجموعة السابعة.

صربيا ضد سويسرا على استاد 974 ضمن مباريات المجموعة السابعة.

الموقف في المجموعة السابعة:

الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاط

البرازيل 2 2 0 0 3 0 6 سويسرا 2 1 0 1 1 1 3 الكاميرون 2 0 1 1 3 4 1 صربيا 2 0 1 1 3 5 1

الموقف في المجموعة الثامنة:

الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه نقاط