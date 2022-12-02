العالم اليوم - صادرات تركيا ترتفع في نوفمبر بالرغم من اتساع العجز التجاري

انتم الان تتابعون خبر صادرات تركيا ترتفع في نوفمبر بالرغم من اتساع العجز التجاري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 12:16 مساءً - ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر، بحسب تصريحات وزير التجارة التركي، محمد موش، الجمعة.

وقال موش إن صادرات بلاده قد زادت بنسبة 1.9 بالمئة إلى 21.9 مليار دولار في نوفمبر، فيما بلغت الواردات 30.7 مليار دولار في الشهر نفسه.

ووفقا لحسابات رويترز المستندة لبيانات وزارة التجارة، فقد قفز العجز التجاري لتركيا 65 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 8.8 مليار دولار، إذ يواصل ارتفاع تكاليف واردات الذهب والطاقة توسيع العجز.

وقفز العجز التجاري في تركيا بنسبة 421.7 بالمئة في أكتوبر الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 7.87 مليار دولار مع ارتفاع الواردات بنسبة 31.4 بالمئة، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

وبلغت الواردات 29.2 مليار دولار بينما ارتفعت الصادرات 3 بالمئة فقط إلى 21.33 مليار دولار.

وتهدف تركيا من خلال برنامج اقتصادي أعلن عنه العام الماضي إلى التحول إلى فائض في ميزان المعاملات الجارية، من خلال زيادة الصادرات وخفض معدلات الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.

وأدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال.