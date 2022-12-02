العالم اليوم - أسهم أوروبا تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 12:16 مساءً - تتجه الأسهم الأوروبية لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي، وسط تراجع المخاوف من سياسة التشديد النقدي عالميا، على الرغم من تراجع الأسهم، الجمعة، قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية.

ويتوقع خبراء اقتصاد زيادة بنحو 200 ألف وظيفة في شهر أكتوبر، وسيعد أي تراجع مؤشرا على نجاح سياسة التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما أن أحدث البيانات الأوروبية شجعت البنك المركزي الأوروبي على اختيار معدل أقل للزيادة.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بواقع 0.5 بالمئة بعد يومين من المكاسب القوية.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية، والتي ستؤثر على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدلات الفائدة في المستقبل.

وكان الانخفاض بشكل أساسي في أسهم قطاعي الطاقة والبنوك على المؤشر الأوسع نطاقا، الجمعة، لتبتعد أكثر عن أعلى مستوى لها منذ يونيو، والذي بلغته أمس الخميس.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 لتحقيق مكاسب أسبوعية بتسجيل زيادة بنحو 0.3 بالمئة، في أطول سلسلة مكاسب منذ شهر أبريل 2021، إذ نبع التفاؤل أيضا من تخفيف الصين لموقفها المتعلق بالقيود الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد والتي أضرت بالنمو العالمي.