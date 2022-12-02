دبلوماسية أمريكية تشيد بتكاتف منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تجاه أوكرانيا

وقالت نولاند - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - "إن روسيا أخفقت فى فرض وضع صعب على أوروبا وتقسيم منظمة التعاون الأوروبى"، مشيرة إلى أن المنظمة أكدت وحدتها وصلابتها فى الدفاع عن القيم الديمقراطية ومبادئ هلسنكى.
وأبدت نولاند تفاؤلها بمستقبل المنظمة التى أنشئت عام 1975 فى خضم الحرب الباردة بهدف تنمية العلاقات بين الغرب والشرق.
ورأت أن موسكو ستفشل فى الجهود الرامية لإحداث انقسام أو تدمير منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، كما فشلت فى المحاولات الرامية إلى الانتصار على أوكرانيا.
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