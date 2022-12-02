جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية أن ديكسون احتفظت بالمقعد لحزبها بحصولها على 17 ألفا و309 أصوات، متغلبة على مرشح حزب "المحافظين" بحوالى 11 ألف صوت أو بـ61% من الأصوات.
وأجريت الانتخابات على مقعد "تشيستر" عقب استقالة النائب كريس ماثيسون، من حزب العمال - الذى تم تعليق عضويته فى أكتوبر الماضى - بعد إثبات مزاعم ارتكابه سوء سلوك جنسى.
كان فوز حزب العمال متوقعا ولكن هامش الفوز أكبر مما تم تحقيقه فى عام 2019 - عندما كانت أغلبيته أقل بقليل من 50% من الأصوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز مرشحة حزب العمال البريطانى بالانتخابات الفرعية عن دائرة «تشيستر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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