فوز مرشحة حزب العمال البريطانى بالانتخابات الفرعية عن دائرة «تشيستر»

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية أن ديكسون احتفظت بالمقعد لحزبها بحصولها على 17 ألفا و309 أصوات، متغلبة على مرشح حزب "المحافظين" بحوالى 11 ألف صوت أو بـ61% من الأصوات.

وأجريت الانتخابات على مقعد "تشيستر" عقب استقالة النائب كريس ماثيسون، من حزب العمال - الذى تم تعليق عضويته فى أكتوبر الماضى - بعد إثبات مزاعم ارتكابه سوء سلوك جنسى.

كان فوز حزب العمال متوقعا ولكن هامش الفوز أكبر مما تم تحقيقه فى عام 2019 - عندما كانت أغلبيته أقل بقليل من 50% من الأصوات.