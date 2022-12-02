مقتل وإصابة 9 مدنيين بقصف أوكرانى على مدينة دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة- أن قوات كييف أطلقت 12 صاروخ "جراد" على وسط مدينة دونيتسك؛ ما أدى إلى مقتل موظف فى وزارة الطوارئ ومواطن وإصابة 7 آخرين، فضلا عن تضرر مبنى إدارة دونيتسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، تحرير بلدتين جديدتين فى مدينة دونيتسك، والقضاء على 150 عسكريا أوكرانيا خلال إحباط هجمات القوات الأوكرانية على عدة محاور، مشيرة إلى تدمير 3 نقاط انتشار للمرتزقة الأجانب فى المدينة.