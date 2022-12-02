المجلس الأوروبى يتفق على اتباع نهج عام بشأن تعزيز مشتريات الدفاع

وذكرت وزيرة الدفاع فى جمهورية التشيك جانا سيرنوشوفا - فى بيان صحفى "نشر عبر الموقع الرسمى للمجلس الأوروبى قبل ساعات" - أن صناعة الدفاع القوية والتنافسية هى العمود الفقرى للقدرة الدفاعية لأى دولة. ويعد تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية من خلال قانون المشتريات المشترك "EDIRPA" أحد الأدوات التى يمكن أن تساعد الشركات على توقع القدرة الإنتاجية بشكل أفضل من أجل تأمين الإمدادات الأساسية للجيوش الأوروبية، كما أن الأزمة العسكرية الراهنة فى أوكرانيا أثبتت أن جيشًا جيد التسليح ومجهزًا تجهيزًا جيدًا هو الوحيد القادر على البقاء فى البيئة الأمنية الديناميكية الحالية. معربة عن سعادتها أن الدول الأعضاء قد توصلت إلى اتفاق حول هذا الموضوع.
وأضاف البيان أن المجلس أكد فى نهجه العام دعمه لمقترح المفوضية الأوروبية بشأن الالتزام بمبلغ 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبى للفترة من دخول اللائحة حيز التنفيذ حتى عام 2024، من أجل تحفيز الإجراءات التى تلبى احتياجات المنتجات الدفاعية الأكثر إلحاحا وأهمية. وسيتعين تنفيذ هذه الإجراءات من قبل تحالف من ثلاث دول أعضاء على الأقل.
وتابع البيان أن النهج العام للمجلس سيضمن أن أموال الاتحاد الأوروبى ستمول فقط إجراءات المشتريات المشتركة التى تكون فيها تكلفة المكونات الناشئة فى الاتحاد الأوروبى والدول المرتبطة به 70% على الأقل. ويحدد النهج أيضا عددا من الشروط الواضحة للمقاولين والمتعاقدين من الباطن وشركات الدفاع ليكونوا مؤهلين بهدف تعزيز القدرة التنافسية للقاعدة التكنولوجية والصناعية للدفاع الأوروبية.
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