وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال مستشار زيلينسكى، إن ما بين 10 آلاف و 13 ألف جندى لقوا حتفهم خلال الحرب.
وكان ميخايلو بودولاك كشف فى تصريحات سابقة، فى يونيو الماضى، عن أن ما بين 100 إلى 200 جندى أوكرانى يموتون يوميًا فى الحرب.
فيما لم يؤكد الجيش الأوكرانى تصريحات بودولاك، إذ أنه من النادر أن تقدم أوكرانيا أرقاما عن الضحايا.
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فى خطاب عبر الفيديو، يوم الأربعاء الماضى، إلى أن 100 ألف جندى أوكرانى لقوا حتفهم. بينما نفى متحدث المفوضية ذلك الرقم لاحقًا، قائلاً إن هذا كان خطأ، وإن الرقم يشير إلى القتلى والجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار زيلينسكى: مقتل 13 ألف جندى أوكرانى فى الحرب الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.