مستشار زيلينسكى: مقتل 13 ألف جندى أوكرانى فى الحرب الروسية

جدة - نرمين السيد - كشف ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، عن مقتل نحو 13 ألف جندى أوكرانى، "لقوا حتفهم" منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، قال مستشار زيلينسكى، إن ما بين 10 آلاف و 13 ألف جندى لقوا حتفهم خلال الحرب.

وكان ميخايلو بودولاك كشف فى تصريحات سابقة، فى يونيو الماضى، عن أن ما بين 100 إلى 200 جندى أوكرانى يموتون يوميًا فى الحرب.

فيما لم يؤكد الجيش الأوكرانى تصريحات بودولاك، إذ أنه من النادر أن تقدم أوكرانيا أرقاما عن الضحايا.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فى خطاب عبر الفيديو، يوم الأربعاء الماضى، إلى أن 100 ألف جندى أوكرانى لقوا حتفهم. بينما نفى متحدث المفوضية ذلك الرقم لاحقًا، قائلاً إن هذا كان خطأ، وإن الرقم يشير إلى القتلى والجرحى.