عاجل- روسيا تعلن اختبار صاروخ جديد مضاد للقذائف

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية نجحت فى اختبار إطلاق صاروخ اعتراضى جديد من طراز "ABM"، مؤكدة أن الصاروخ أثبت الثقة فى خصائصه المصممة. وقال بيان الدفاع الروسية: "أجرى الفريق القتالى لقوات الدفاع الجوى والصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية، التابعة لقوات الفضاء، تجربة إطلاق ناجحة أخرى لصاروخ جديد لنظام الدفاع الصاروخى الروسى المضاد للصواريخ الباليستية فى ساحة اختبار سارى شجان التابعة لقوة الصواريخ الاستراتيجية (جمهورية كازاخستان)". ومن جانبه، أكد قائد تشكيل الدفاع الصاروخى المضاد للصواريخ الباليستية لقوات الفضاء، الميجر جنرال سيرجى جرابشوك، أن صاروخ الاعتراض الجديد لنظام "ABM" أثبت بشكل موثوق خصائصه المصممة، قائلاً: "أنجزت الفرق القتالية المهمة بنجاح، وضرب هدفًا وهميًا بالدقة المطلوبة".

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