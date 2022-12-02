3 دول تشدد العقوبات على كوريا الشمالية بسبب الباليستى

جدة - نرمين السيد - شددت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية عقوباتهم ضد كوريا الشمالية؛ للحد من برامج الأسلحة فى بيونج يانج، وذلك بعد اختبارها الأخير للصواريخ الباليستية العابرة للقارات خلال الشهر الماضى.





وقررت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، تجميد أصول شركتين تجاريتين ومجموعة قرصنة، بالإضافة إلى فرد واحد لمشاركتهم فى برامج تطوير الأسلحة النووية والصواريخ فى كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن الشخص هو "كيم سو إيل"، الذى يمثل الفرع الفيتنامى لإدارة صناعة الذخائر فى كوريا الشمالية، وهى كيان محدد يشارك فى الإشراف على برامج الأسلحة فى البلاد.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو - فى مؤتمر صحفى - إن تجارب بيونج يانج الصاروخية، التى تجرى بوتيرة غير مسبوقة هذا العام، تشكل "تهديدات خطيرة ووشيكة" لليابان والمجتمع الدولى.

وأضاف ماتسونو، أن حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ستبذل جهودًا لتحقيق نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وفى سياق متصل، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، إنها "تتخذ إجراءات بتنسيق ثلاثى وثيق" مع اثنين من الحلفاء الآسيويين الرئيسيين، اليابان وكوريا الجنوبية، ضد المسئولين الذين لعبوا أدوارا قيادية فى برامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وتحظر العقوبات الأصول التى يحتفظ بها الأفراد المحددون فى الولايات المتحدة وتحظر المعاملات معهم من قبل المواطنين الأمريكيين.

وأعلنت كوريا الجنوبية، اليوم، عقوبات تستهدف كيانات من بينهم ستة من بنوك كوريا الشمالية وسبع مؤسسات بما فى ذلك شركات الشحن والتجارة.

وفى 18 نوفمبر الماضى، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وهو ثامن إطلاق من نوعه هذا العام، حسبما قالت الحكومة الأمريكية.