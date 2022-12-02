جدة - نرمين السيد - وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، على خطة قدمتها فرنسا بقيمة مليار يورو لدعم الشركات عبر جميع القطاعات فى سياق استمرار تداعيات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة الذى اعتمدته المفوضية فى 23 مارس الماضى.





وذكرت المفوضية - فى بيان صحفى عبر موقعها الرسمى - أن فرنسا أخطرت المفوضية، بموجب إطار العمل المؤقت للأزمة، بمخطط قيمته مليار يورو لدعم الشركات عبر جميع القطاعات فى سياق استمرار الأزمة الأوكرانية، وبموجب ذلك، ستأخذ المساعدة شكل منح مباشرة وقروض مدعومة وستكون متاحة للشركات من جميع الأحجام النشطة فى جميع القطاعات المتضررة من الأزمة الحالية، باستثناء الائتمان والمؤسسات المالية. وأضاف البيان أنه فيما يتعلق بالقروض المدعومة، سيقتصر مبلغ القرض لكل شركة، فى ظل ظروف معينة، على 15% من حجم المبيعات السنوى، أو 50% من تكاليف الطاقة أو احتياجات السيولة على مدى 6 إلى 12 شهرا (حسب حجم الشركة) بعد منح المساعدة كما لن تتجاوز المبالغ المحدودة للمساعدات 2 مليون يورو لكل مستفيد وسيتم منح المساعدة فى كلا الشكلين - المنح أو القروض - فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2023.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المفوضية الأوروبية توافق على خطة فرنسية بمليار يورو لدعم الشركات المتضررة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.