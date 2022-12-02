الولايات المتحدة تدرج 3 مسؤولين بـ كوريا الشمالية على قائمة الحظر

جدة - نرمين السيد - ونشر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بيانا مفاده أن الخزانة الأمريكية حددت، "جون إيل هو"، رئيس لجنة أكاديمية أبحاث الدفاع فى حزب العمال بكوريا الشمالية وعضو اللجنة المركزية للحزب، و"يو شين"، عضو اللجنة المركزية لحزب العمال الكورى، و"كيم سو جيل"، السكرتير الأول للجنة حزب العمال الكورى فى مقاطعة كانجوؤن وعضو اللجنة المركزية للحزب.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة تتخذ هذه الإجراءات الإضافية كجزء من الجهود المستمرة لإعاقة قدرة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على تطوير برامجها غير المشروعة بشأن الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل.

وتأتى هذه الإجراءات فى أعقاب إطلاق كوريا الشمالية غير المسبوق لأكثر من 60 صاروخًا باليستيًا هذا العام بما فى ذلك اختبار العديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التى تشكل مخاطر أمنية جسيمة للمنطقة والعالم بأسره.

وأوضح البيان أن الأشخاص الثلاثة لهم صلات مباشرة ببرنامج الصواريخ الباليستية غير القانونى لكوريا الشمالية. وحدد الاتحاد الأوروبى الثلاثة أشخاص فى وقت سابق من هذا العام، مشيرًا إلى أن كل من جون ويو قد لعبوا دورًا فى برامج أسلحة الدمار الشامل فى كوريا وشاركوا فى عمليات إطلاق صواريخ باليستية متعددة، بينما كان كيم مسؤولاً عن تنفيذ قرارات حزب العمال الكورى المتعلقة بـ تطوير برامج كوريا النووية والصواريخ الباليستية غير المشروعة.

وذكر البيان أنه "تم تحديد الأشخاص الثلاثة بالتنسيق الوثيق مع كوريا الجنوبية واليابان ولمواءمة سياساتنا مع شركائنا فى الاتحاد الأوروبى بشأن التهديد العالمى لكوريا الديمقراطية، وتؤكد هذه الخطوات أيضًا العزم المستمر على تعزيز المساءلة استجابةً لوتيرة بيونج يانج لإطلاق الصواريخ الباليستية".