العالم اليوم - بسبب ضعف الدولار.. الذهب يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية

انتم الان تتابعون خبر بسبب ضعف الدولار.. الذهب يتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 09:22 صباحاً - تراجعت أسعار الذهب الجمعة قبل إعلان بيانات وظائف أميركية مهمة، لكنها ما زالت تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 3 أسابيع مع ضعف الدولار بفعل توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤشرات على تراجع التضخم.

وبحلول الساعة 0247 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1796.71 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 10 أغسطس عند 1804.46 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1810.70 دولار للأونصة.

وزادت أسعار الذهب بنحو 2.4 بالمئة هذا الأسبوع فيما سيصبح ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وتماسك مؤشر الدولار خلال اليوم، لكنه يتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بنحو واحد بالمئة متأثرا بتوقعات ببلوغ أسعار الفائدة الأمبركية ذروتها.

وضعف الدولار يخفض سعر الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.