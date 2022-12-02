إعلان مواعيد الانتخابات التشريعية فى كوبا 2023

ووفقًا لوسائل إعلام أجنبية، بدأت الدورة الانتخابية فى كوبا الأحد الماضى بالجولة الأولى من الانتخابات البلدية ومن المقرر أن تختتم بالانتخابات الرئاسية فى النصف الثانى من عام 2023.
تهدف الانتخابات البلدية إلى انتخاب 12 ألفًا و427 مندوبًا محليًا للسلطة الشعبية من بين حوالى 27 ألف مرشح تم ترشيحهم من قبل الناخبين خلال تصويت جرى فى مجالس الأحياء.
وتقام الجولة الثانية يوم الأحد المقبل فى الدوائر الانتخابية البالغ عددها 925 دائرة حيث لم يحصل أى من المرشحين على أكثر من 50 فى المائة من الأصوات.
سيشكل أعضاء المجالس المنتخبون فرقًا بلدية ويقترحون، فيما بينهم، مرشحين لمجالس المقاطعات والبرلمان الذى ينتخب مجلس الدولة ورئيس الدولة. أما نسبة الـ 50% المتبقية فستقترحها المنظمات الاجتماعية المقربة من الحكومة.
من الناحية النظرية، يسمح النظام الانتخابى لجميع المواطنين الكوبيين بالدخول إلى البرلمان، ومع ذلك، فإن المعارضة تندد بالعملية، معتبرة أن الحزب الشيوعى الكوبى، يضمن عدم انتخاب أى معارض بسبب نفوذه وتصويت المسلحين.
انتخب المجلس التشريعى الحالى رئيس الجمهورية، ميغيل دياز كانيل، الذى يمكن إعادة انتخابه لمدة خمس سنوات أخرى، على النحو المنصوص عليه فى الدستور.
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