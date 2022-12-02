مسؤولة أوكرانية: أعضاء الناتو يجمعون على ضرورة انضمام كييف

جدة - نرمين السيد - أورد موقع "القاهرة الإخبارية" نقلا عن وسائل إعلام غربية، زعم نائب رئيس الوزراء للتكامل الأوروبى والأوروبى الأطلسى لأوكرانيا، أولجا ستيفانيشينا، بأن هناك إجماعًا داخل حلف شمال الأطلسى "الناتو" على حاجة أوكرانيا إلى الانضمام إليه.





ووفقًا لـ موقع "يورو إنتيجريشن"، صرحت ستيفانيشينا، خلال مشاركتها فى منتدى كييف الأمنى، بأن جميع الدول الثلاثين الأعضاء فى الناتو تتفق على أن أوكرانيا بحاجة إلى الانضمام إلى الحلف.

وقالت: "لقد أحرزنا تقدمًا فى قضية التقارب مع الناتو، وفى الاجتماع الوزارى الأخير للناتو فى بوخارست، اتفقت جميع الدول الأعضاء الثلاثين على ضرورة منح أوكرانيا عضوية فى الحلف ... وأكد أعضاء الناتو أن الباب أمام أوكرانيا مفتوح".

وأضافت المسؤولة الأوكرانية أن الناتو سيستخدم الأدوات السياسية للضغط على المجر؛ مما يمنع أوكرانيا من المشاركة فى اجتماعات الناتو السياسية بسبب قضية الأقليات القومية.

وورد، عقب الاجتماع، تعهد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج بدعم الحلف لـ أوكرانيا طالما استغرق الأمر وأكد أن باب العضوية فى أكبر منظمة أمنية فى العالم لا يزال مفتوحًا للجميع، بما فى ذلك كييف.