الجزائر تشارك فى منتدى الحوار المتوسطى اليوم

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن الجزائر تشارك بوفد رفيع يضم وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وياسين المهدى وليد، فى النسخة الثامنة من هذا المنتدى رفيع المستوى.

وأضافت، فى بيان لها، أن المنتدى، الذى أطلقته منذ عام 2015 الحكومة الإيطالية بالشراكة مع المعهد الإيطالى للدراسات السياسية الدولية، يضم سنويا مسؤولين رفيعى المستوى، من بينهم رؤساء دول ووزراء وممثلين عن منظمات إقليمية ومؤسسات بحثية من ضفتى البحر المتوسط، بهدف تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة مختلف التحديات التى تواجه الفضاء الأورومتوسطى.

وتنعقد هذه الدورة، هذا العام، فى خضم التوترات والأزمات المتصاعدة على المستوى العالمى، وستشهد نقاشات مميزة حول المسائل ذات البعد الدولى على غرار مستقبل تعددية الأطراف والنظام العالمى وأزمات الغذاء والطاقة، فضلا عن ملف التنمية المستدامة وحماية البيئة.