روسيا تنتقد قرار بولندا بشأن لافروف

جدة - نرمين السيد - وكان الأمين العام لحلف سمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج قد أعلن أن هناك حاجة ملحَّة لتقديم الدعم لـ أوكرانيا فى دفاعاتها الجوية.

ووفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، قال ستولتنبرج، مساء أمس الخميس، إن العملية العسكرية التى تنفذها روسيا فى أوكرانيا بدأت عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم، وليس فى فبراير الماضى كما يعتقد البعض.

وأضاف ستولتنبرج: "علينا التأكد من أن الأنظمة الدفاعية الجوية التى نقدمها لأوكرانيا تعمل بشكل جيد".

وكان ستولتنبرج قد دعا فى وقت سابق إلى مواصلة تقديم الدعم العسكرى لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الناتو يناقش تزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوى.