العالم اليوم - قبل انضمامها للناتو.. فنلندا تشتري صواريخ مضادة للطائرات

انتم الان تتابعون خبر قبل انضمامها للناتو.. فنلندا تشتري صواريخ مضادة للطائرات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 06:22 صباحاً - وافقت الإدارة الأميركية، أمس الخميس، على بيع صواريخ ستينغر المحمولة المضادة للطائرات إلى فنلندا بقيمة 380 مليون دولار.

جاء ذلك في وقت تستعد فيه فنلندا، الدولة غير المنحازة عسكريا حتى عهد قريب، للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وترغب الحكومة الفنلندية في الحصول على 350 صاروخا من طراز ستينغر، المحمولة على الكتف، مع معداتها، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وقالت وكالة التعاون التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، في بيان، إن عملية بيع المعدات الحساسة كان يجب أن تنال موافقة الإدارة الأميركية.

وقال البيان إن هذه الصفقة في حال تمت "ستحسن قدرات الدفاع والردع الفنلندية"، وفقا للوكالة الفرنسية.

وأضاف ان هذه الأسلحة "ستعزز قدرات الدفاع الأرضي والجوي على الجناح الشرقي لأوروبا".

وكانت واشنطن وافقت الاثنين على بيع هلسنكي أكثر من 80 صاروخا دقيقا بمبلغ 323 مليون دولار.

يشار إلى أنه بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير الماضي، قدمت فنلندا والسويد في شهر مايو طلبا مشتركا للانضمام إلى الناتو، لتتخلّيا بذلك عن عقود من سياسة عدم الانحياز العسكري.