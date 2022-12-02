مسؤول أوكرانى: إمدادات الكهرباء عادت إلى هذه المدينة

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون، ياروسلاف يانوشفيتش، عودة إمدادات الكهرباء، إلى مدينة خيرسون، بجنوب أوكرانيا بعد اتقطاعها إثر قصف شنته روسيا فى ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس.





وأضاف ياروسلاف -فى تصريحات صحفية نقلتها شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن الأطقم "تعمل بلا هوادة على إصلاح خطوط الكهرباء فى خيرسون بعد قصف العدو فى الصباح"، على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه تمت استعادة 65% من كهرباء المدينة.

وفى وقت سابق من اليوم، كان يانوشفيتش قد قال إن خيرسون أصبحت بدون كهرباء فى أعقاب القصف الروسى.

وكان قد قال يانوشفيتش فى وقت سابق أمس الخميس، إن المنطقة فقدت إمداداتها من الكهرباء بعد قصف عنيف تعرضت له من قبل القوات الروسية.

وألقى يانوشفيتش - حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - باللوم على القصف الروسى فى انقطاع التيار الكهربائى مجددا، مضيفا أن عمال الطاقة يعملون فى الوقت الحالى من أجل حل المشكلة.

وبعد العملية الروسية لقرابة تسعة أشهر، يواجه سكان "خيرسون" الآن خطر القصف المنتظم فى بعض أجزاء المدينة من قبل القوات الروسية التى تراجعت فقط إلى الجانب الآخر من نهر "دنيبرو".

وقد استعادت منطقة "خيرسون" - التى عانت لأسابيع من عدم توافر المرافق الأساسية مثل المياه الجارية والكهرباء - جزئيا إمدادات الكهرباء الأسبوع الماضى.