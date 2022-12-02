جدة - نرمين السيد - أصدر القضاء الجزائرى حكمًا غيابيًا بالسجن النافذ لمدة 20 عامًا فى حق كل من الإرهابيين الثلاثة: "محمد زيطوط، وهشام عبود، وأمير بوخرص"، مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولى عليهم.





وأصدرت محكمة الجنايات الإبتدائية الجزائرية، اليوم الخميس، حكمًا فى حق المتهمين الإرهابيين الثلاثة لمتابعتهم قضائيًا بتهم جنائية تتعلق بالانخراط فى "تنظيم إرهابى يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها". وجدد الحكم القضائى إصدار أمر تأييد بالقبض الدولى ضد الناشطين الثلاثة، وهم مقيمون فى عدة دول أوروبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السجن 20 عامًا لــ3 إرهابيين فى الجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.