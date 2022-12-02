العالم اليوم - انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - أطلق مهرجان البحر الأحمر السينمائي دورته الثانية ببرنامج يضم 131 فيلما من 61 دولة إلى جانب عشرات الندوات واللقاءات في إطار مسعى حثيث من المهرجان السعودي الوليد لحجز مكان على خريطة المهرجانات الدولية.

واستقبل البساط الأحمر للمهرجان عددا من نجوم السينما العالميين أمثال شارون ستون من الولايات المتحدة ومريم أوزرلي من تركيا وأليكس جونزاليس من إسبانيا وميشيل موروني من إيطاليا وبريانكا تشوبرا من الهند ولونا مايا من إندونيسيا وحسين فهمي من مصر.

كما كرم المهرجان في حفل الافتتاح الممثل الهندي شاروخان والمخرج البريطاني جاي ريتشي والممثلة المصرية يسرا بجائزة (اليسر الفخرية) عن "مساهماتهم الاستثنائية في صناعة السينما".

ويرفع المهرجان المستمر حتى العاشر من ديسمبر بمدينة جدة الساحلية في غرب المملكة شعار "السينما كل شيء".

وتضم المسابقة الرئيسية للمهرجان 16 فيلما تتنافس على (جوائز اليسر) من بينها الفيلمان السعوديان (أغنية الغراب) للمخرج محمد السلمان و(بين الرمال) للمخرج محمد العطاوي، بينما جاءت باقي الأفلام من سوريا ولبنان وإيران والعراق وإندونيسيا والهند وقازاخستان وتونس والجزائر والمغرب وكينيا وأنجولا وكوريا الجنوبية.

وتتشكل لجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج والمنتج والسيناريست الأميركي أوليفر ستون وعضوية كل من الممثلة المصرية نيللي كريم والمخرجة التونسية كوثر بن هنية والممثل الفلسطيني علي سليمان والمخرج ليفان كوجواشفيلي من جورجيا.

وينظم المهرجان سلسلة حوارات مع نجوم ومخرجين عالميين منهم الممثل جاكي شان والمخرج الأميركي سبايك لي والمخرج الألماني فاتح أكين والممثل الهندي أكشاي كومار والممثلة اللبنانية نادين لبكي والمخرج الإيطالي لوكا جوادانينو.

وبالتزامن مع المهرجان يقام (سوق البحر الأحمر) في الفترة من الثالث إلى السادس من ديسمبر كانون الأول بهدف تحفيز الإنتاج المشترك وتبادل الخبرات وإيجاد فرص للتعاون الفني وتوزيع الأعمال.