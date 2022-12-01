بيلاروسيا: سنرد على استفزازات القوات المعادية بالطرق المناسبة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاروسية، اليوم الخميس، عقب اجتماع بين الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ومسؤولى الأمن البيلاروس.
وأضاف: "هناك مستفيد واحد فقط من هذه القصة بأكملها فى بلادنا وفى السياسة العالمية بشكل عام وهو الولايات المتحدة وأن مينسك سترد على هذه الاستفزازات، ولكن فى أى شكل وبأى وسيلة، هذا هو شأننا".
وأشار إلى أن الرئيس لوكاشينكو أمر قطاع الأمن بمراقبة أى مؤشرات تدل على استعداد مباشر لأى عدوان على البلاد.. مؤكدا أن بيلاروسيا تأخذ تجربة العملية العسكرية الروسية الخاصة فى عين الاعتبار.
وقال: "لقد أدخلنا تغييرات كبيرة على خطط وبرامج التدريب القتالى لجنودنا لقد قمنا بذلك بالفعل، منذ بدء العملية الخاصة، ونقوم بإدخالها فى نظامنا التدريبى".
يذكر أن لوكاشينكو كان قد صرح فى شهر نوفمبر الماضى بأن حشد قوات حلف شمال الأطلسى "الناتو" على الجانب الشرقى بذريعة ردع روسيا وحلفائها، هو فى الواقع مجرد استكشاف لمسرح حرب محتمل.
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