الرئيس الأمريكى: التحالف بين الولايات المتحدة وفرنسا يعد ضروريا للدفاع المتبادل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 10:28 مساءً - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم "الخميس"، على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وفرنسا، مشددا على أنه يعد ضروريا للدفاع المتبادل.

وقال بايدن - في كلمته التي ألقاها بالبيت الأبيض للترحيب بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن فرنسا تعد أقدم حليف للولايات المتحدة الأمريكية كما أنها تعد شريكا قويا، مشيدا بعلاقات وروابط الصداقة الوثيقة بين الجانبين.

وأضاف بايدن أن "الحرب الروسية الوحشية في أوكرانيا تسببت في تمزيق السلام في قارة أوروبا"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة وفرنسا وجميع الشركاء حول العالم يواجهون طموح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأكد بايدن مجددا التزام الولايات المتحدة وفرنسا بالدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية، مضيفا أن منبع القوة بين البلدين هو الالتزام المشترك بتحقيق الحرية والعدالة حول العالم.

وتابع بايدن أن التحالف بين البلدين سوف يزداد قوة لعقود قادمة، وذلك خلال ترحيبه بماكرون والوفد المرافق له في واشنطن خلال زيارتهم الحالية.