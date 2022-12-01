بايدن لنظيره الفرنسى: نريد شرق أوسط أكثر أمانًا وسلامًا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف "بايدن" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى البيت الأبيض، اليوم الخميس، أننا نواصل دعم الشعب الأوكرانى للحفاظ على وحدة أراضيه، وأشاد بايدن بترحيب الرئيس الفرنسى بأكثر من 100 ألف أوكرانى لاذوا بالفرار منذ بدء الأزمة "الروسية - الأوكرانية".

وأكد الرئيس الأمريكى أننا نريد شرق أوسط أكثر أمانًا وسلامًا، وتطبيق رؤية مشتركة حول حماية الملاحة فى آسيا بالمحيط الهادئ، كما أننا نعمل إلى جانب الفرنسيين من أجل تحميل "المسؤولية" للذين يدعمون روسيا خصوصًا إيران.

وأضاف أن أمريكا سوف تنوع مصادر الطاقة والغاز لأوروبا فى الفترة المقبلة، ونحن نلتزم بتعميق التعاون بين أمريكا وفرنسا عبر الشراكة الثنائية فى مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية.