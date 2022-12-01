بايدن: التحالف بين أمريكا وفرنسا ضروريا للدفاع المتبادل

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى كلمته التى ألقاها بالبيت الأبيض للترحيب بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ونقلتها شبكة سى إن إن الأمريكية إن فرنسا تعد أقدم حليف للولايات المتحدة الأمريكية كما أنها تعد شريكا قويا، مشيدا بعلاقات وروابط الصداقة الوثيقة بين الجانبين.

وأضاف بايدن أن الحرب الروسية فى أوكرانيا تسببت فى تمزيق السلام فى قارة أوروبا ، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا وجميع الشركاء حول العالم يواجهون طموح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين .

وأكد بايدن مجددا التزام الولايات المتحدة وفرنسا بالدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمية، مضيفا أن منبع القوة بين البلدين هو الالتزام المشترك بتحقيق الحرية والعدالة حول العالم.

وتابع : "أن التحالف بين البلدين سوف يزداد قوة لعقود قادمة، وذلك خلال ترحيبه بماكرون والوفد المرافق له فى واشنطن خلال زيارتهم الحالية".