العالم اليوم - بعد التأهل لدور الـ16.. طريق صعب بانتظار المغرب بالمونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 08:23 مساءً - بعد التأهل التاريخي لمنتخب المغرب باحتلال صدارة المجموعة السادسة التي ضمت بلجيكا وكرواتيا وكندا، اتضحت الكثير من معالم طريق أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022.

منتخب المغرب حصد 7 نقاط في مجموعته من فوزين على بلجيكا وكندا وتعادل سلبي مع كرواتيا، التي تأهلت وصيفة برصيد 5 نقاط. وودعت بلجيكا المصنفة الثانية عالميا في واحدة من أكبر مفاجأت المونديال. طريق صعب ينتظر المنتخب المغربي تحديد وصيف المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات إسبانيا وألمانيا واليابان وكوستاريكا، لمعرفة منافسه التالي في البطولة.

المجموعة الخامسة تشهد منافسة نارية على التأهل، حيث تتصدر إسبانيا برصيد 4 نقاط، ويأتي خلفها اليابان وكوستاريكا برصيد 3 نقاط لكل منهما، ثم تتذيل ألمانيا برصيد نقطة واحدة.

الفريق الألماني سيلعب ضد كوستاريكا من أجل الفوز للتأهل وصيفا للمجموعة، مع فوز إسبانيا على اليابان، وفي هذه الحالة يصطدم المغرب بأكثر منتخبات أوروبا تتويجا بكأس العالم مناصفة مع إيطاليا (4 مرات). في حال تجاوز المغرب عقبة دور الستة عشر، ليصبح أول منتخب عربي يبلغ ربع النهائي، سيلعب ضد الفريق الفائز من مباراة بطل المجموعة الثامنة التي تضم البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية وأوروغواي، مع وصيف المجموعة السابعة التي تضم البرازيل وسويسرا والكاميرون وصربيا.

بعد ذلك ستكون العقبات أصعب في نصف النهائي، حيث يلتقي المغرب بفريق واحد بين إنجلترا وفرنسا وبولندا والسنغال.

الطريق الآخر في المونديال يضم منتخبات أخرى عملاقة مثل البرازيل والأرجنتين وهولندا، وربما إسبانيا إذا تصدرت مجموعتها.

المغرب سيواجه وصيف المجموعة الخامسة في دور الستة عشر، يوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب المدينة التعليمية في تمام السابعة مساء بتوقيت أبوظبي.

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