العالم اليوم - ماذا قال وليد الركراكي وحكيم زياش بعد تأهل المغرب؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 08:23 مساءً - أجمع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي والمهاجم حكيم زياش على أن أسود الأطلس "كتبوا التاريخ"، عقب فوزهم على كندا وتأهلهم رسميا إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، مساء اليوم الخميس.

وفي تصريحه للصحفيين، قال الركراكي: "نحن حارب في كل لحظة، وكتبنا التاريخ"، مضيفا "اليوم كانت مباراة صعبة للغاية، ولكننا استطعنا أن نحقق إنجازا تاريخيا، ونريد الذهاب بعيدًا في كأس العالم".

وتابع مدرب المغرب: "أشكر اللاعبين على قتاليتهم الكبيرة في المباراة، وأشكر الجماهير التي حضرت هنا، هي التي دفعتنا لي تحقيق هذا الإنجاز، وصنعنا التاريخ معا".

وأتم: "عندما تأهلنا للدور الثاني في مونديال 1986، كنت طفلا، فرحت بتلك اللحظة وأتمنى أن أكون قد منحت نفس الشعور للمغاربة في مباراة اليوم".

من جهته، قال حكيم زياش، في تصريحات تلفزيونية عبر مترجم: "حاربنا في كل لحظة على أرض الملعب وكتبنا التاريخ اليوم والجميع في غرفة تغيير الملابس يشعرون بالفخر بما تحقق".

وفاز "أسود الأطلس" على المنتخب الكندي بهدفين مقابل واحد، مما منحهم صدارة المجموعة السادسة بـ7 نقاط، وقادهم إلى التأهل إلى دور الـ16.

وهذه المرة الثانية، التي يتأهل فيها المنتخب المغربي إلى الدور الثاني للمونديال، عقب إنجاز 1986.