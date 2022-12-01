العالم اليوم - بالصور.. احتفالات المغاربة بالتأهل التاريخي لدور الـ 16

انتم الان تتابعون خبر بالصور.. احتفالات المغاربة بالتأهل التاريخي لدور الـ 16 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 1 ديسمبر 2022 08:23 مساءً - للمرة الأولى منذ 36 عاما، نجح المنتخب المغربي، مساء الخميس، في الوصول إلى الدوري الثاني في كأس العالم، محققا إنجازا طال انتظاره، وغمرت الفرحة الجماهير المغربية والعربية.

وهزم أسود الأطلس كندا 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في المونديال الذي يقام في قطر.

وسجل الهدف الأول للمغرب حكيم زياش في الدقيقة الرابعة، وفي الدقيقة الـ23 يوسف النصيري في الدقيقة الـ23، فيما سجل نايف أكرد هدفا في مرماه لصالح كندا عن طريق الخطأ في الدقيقة الـ 40.

ورصدت الكاميرات احتفالات نجمي أسود الأطلس أشرف حكيمي وحكيم زياش بصنع المغرب للتاريخ في هذه البطولة.

ورمى لاعبو المغرب مدربهم وليد الركراكي في الهواء تعبيرا عن فرحتهم بالفوز وبالدور الذي لعبه المدرب في هذا الإنجاز.

وتقدم اللاعبون من الجمهور المغربي في مدرجات ملعب الثمامة وكان الفرحة طاغية على وجوه المشجعين الذين انتظروا هذا الأمر منذ وقت طويل.

وتأهل المغرب إلى دور الـ16عن جدارة واستحقاق، إذ تصدر المجموعة السادسة بواقع 7 نقاط، وتأهل مع كرواتيا، فيما خرجت بلجيكا وكندا من المنافسات.

وكان المغرب وصل إلى دور الـ16 قبل ذلك في مونديال المكسيك عام 1986.