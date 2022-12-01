القوات الأمريكية تواصل سرقة النفط السوري

القوات الأمريكية تواصل سرقة النفط السوريواصلت قوات الاحتلال الأمريكي سرقتها للثروات السورية في المناطق التي تحتلها في الجزيرة، وأقدمت اليوم الخميس، على سرقة قافلة جديدة تضم عشرات الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من ريف الحسكة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (ٍانا) عن مصادر محلية من ريف اليعربية بريف الحسكة، القول: إن "رتلاً من 54 صهريجاً للاحتلال الأمريكي محملة بالنفط المسروق غادرت على دفعات صباح اليوم محافظة الحسكة باتجاه قواعد الاحتلال في الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي".

الجدير ذكره أن قوات الاحتلال الأمريكي تسيطر بالتواطؤ مع ميليشيا (قسد) المرتبطة بها على أغلبية حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية، بهدف سرقتها وقد أخرجت الشهر الماضي المئات من الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق عبر المعابر غير الشرعية.