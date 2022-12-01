نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر العراق يزود الأردن بـ3.4 مليون برميل نفط على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 1 ديسمبر 2022 08:10 مساءً - دوت الخليج :- وصل إلى المملكة نحو 3.4 مليون برميل من النفط العراقي لغاية يوم أمس الثلاثاء، بموجب اتفاق أردني عراقي لشراء النفط بسعر تفضيلي يقل عن سعر برميل برنت بـ 16 دولارا.

وقال مدير الشركة الناقلة للنفط نائل الذيابات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن الاتفاق الذي بوشر فيه عمليا مطلع العام الحالي، سينتهي في نهاية الشهر المقبل، وأن "تمديد العمل بالاتفاقية أو تجديدها مطروح على الطاولة".

وأضاف أن نحو 10 آلاف برميل نفط يصل إلى المملكة يوميا من مصفاة كركوك، وتنقل بواسطة 500 صهريج نفط خصصت لهذه الغاية، فيما وصل الأردن الشهر الماضي 340 ألف برميل.

وأشاد الذيابات بمستوى التنسيق والتعاون بين الحكومتين الأردنية والعراقية، وحرصهما المشترك على تبديد العقبات التي تواجه ناقلي النفط.

وأبرم البلدان اتفاقا قبل عامين لتزويد الأردن بنحو 3.7 مليون برميل نفط تمثل 7 بالمئة من احتياجاته النفطية.