الأمم المتحدة تعتزم طلب 51.5 مليار دولار من الدول الأعضاء لتمويل المساعدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 ديسمبر 2022 07:32 مساءً - أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس عزمها طلب مبلغ قدره 51.5 مليار دولار أمريكي من الدول الأعضاء بهدف تمويل المساعدات خلال العام المقبل، حيث إن الكوارث والحرب المستمرة في أوكرانيا تزيد من الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن مكتب الشئون الإنسانية بالمنظمة قوله إن هذه الأموال مطلوبة لمساعدة 339 مليون شخص في 69 دولة أي بزيادة تقدر بحوالي 65 مليون شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن هذا النداء لجمع المبلغ يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة عن 2022.

بدوره، قال منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة مارتن جريفيث "إن الاحتياجات الإنسانية عالية بشكل صادم، حيث تمتد الأحداث المتطرفة لهذا العام إلى عام 2023".